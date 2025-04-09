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09 квітня 2025, 04:55

Відкладати по половині зарплати роками: скільки потрібно працювати, щоб купити квартиру в Києві

09 квітня 2025, 04:55
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Фахівці порахували скільки потрібно відкладати грошей, щоб мати власну квартиру в столицю. Молодим спеціалістам доведеться заощаджувати роками

Про це повідомляє Новини.LIVE, передає RegioNews.

За даними порталу ЛУН, станом на квітень 2025 року однокімнатна квартира на вторинному ринку столиці в середньому коштує 63 тисячі доларів. Це понад 2,5 мільйона гривень.

Якщо молодий спеціаліст буде щомісяця відкладати половину зарплати, то йому доведеться робити це роками для покупки київської квартири. Для деяких професій це може розтягнутися майже на ціле життя.

Яка середня зарплата та скільки відкладати на однокімнатну квартиру в Києві:

  • Маркетолог - 11 років і 8 місяців, відкладати щомісяця 18 750 грн;
  • Логіст або водій - 12 років і 6 місяців, відкладати щомісяця 18 750 грн;
  • Бухгалтер, SMM-менеджер, майстер манікюру, кухар — 14 років і 6 місяців, відкладати щомісяця 15 000 грн;
  • Вантажник, продавець-консультант, медсестра - 19 років і 6 місяців, відкладати близько 11 000 грн щомісяця;
  • Касир - 21 рік і 2 місяці, відкладати 10 500 грн щомісяця.

Нагадаємо, з 2025 року в Україні набувають чинності нові правила оподаткування нерухомості. Тепер власники житла тепер сплачуватимуть податок залежно від площі нерухомості та її місцезнаходження. Основною новацією є підвищення базової ставки до 1,5% від мінімальної зарплати за кожен квадратний метр, який перевищує норму.

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