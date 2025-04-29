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29 квітня 2025, 15:22

На доходи від продажу товарів на OLX, Prom та Rozetka можуть запровадити податок

29 квітня 2025, 15:22
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фото: freepik.com
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Уряд схвалив проєкт закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи"

Як передає RegioNews, про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram.

Згідно із документом, оператори цифрових платформ будуть визначені податковими агентами та автоматично стягуватимуть податки з громадян, які отримують доходи від продажу товарів або надання послуг з їх використанням. Ставка податку становитиме 5%, додатково стягуватиметься 5% військового збору.

Ця вимога поширюватиметься на операторів цифрових платформ, зареєстрованих як в Україні, так і за її межами, якщо доходи з їх використанням отримують резиденти України.

Йдеться про будь-який з таких видів діяльності, що здійснюється продавцем через платформу за винагороду.

При цьому податкова зможе отримувати від банків інформацію щодо операцій за поточними рахунками підзвітних продавців, з урахуванням законів, що визначають порядок розкриття банками інформації, що містить банківську таємницю.

Раніше у Податковій підрахували доходи українських моделей OnlyFans.

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