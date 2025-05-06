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Если сравнивать с 2023 годом, в прошлом году в Украине стало больше граждан с доходами более миллиона гривен. Почти половина всех доходов пришлась на столицу

Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко, передает RegioNews.

Согласно данным налоговой службы, в Украине в 2024 году миллионеров стало больше на 6,6 тысяч человек. Половина всех доходов заработана в столице. В общей сложности миллионеров в 2024 году оказалось 17 тысяч человек. Например, в 2023 году это было на 39% меньше.

Топ-4 региона, где украинцы заработали больше:

Киев - 156 млрд грн (то есть почти половина всех задекларированных доходов);

Днепропетровская область - 30 млрд грн;

Львовская область - 18,2 млн грн;

Киевская область - 17,5 млн грн.

Среди миллионеров в Киеве также есть человек, уплативший наибольшую сумму налога на доходы - 4,6 миллиарда гривен. В то же время, налоги с доходов миллионеров составляют 8,7 млн грн. Больше всего доходы граждане получали за границей, от наследства, продажи недвижимости, инвестиций.

Напомним, ранее эксперты считали, сколько нужно копить, чтобы купить однокомнатную квартиру в Киеве. Оказалось, что маркетолог должен 11 лет откладывать по 18,7 тысяч гривен ежемесячно. При этом если это кассир, то при сэкономленных ежемесячно 10,5 тысяч гривен нужно накапливать 21 год.