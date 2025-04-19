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В Україні останнім часом зростають ціни на овочі борщового набору. При цьому вартість картоплі почала падати

Про це повідомляє 24 телеканал, передає RegioNews.

Картопля в Україні почала дешевшати. Це пов'язують з тим, що на ринку надмирна пропозиція і при цьому невеликий попит. Зокрема, серед причин - погіршення якості продукції в сховищах. Тому більшість фермерів намагаються якомога швидше продати товар. Журналісти порівняли ціни в різних супермаркетах.

Картопля, 1 кілограм:

Metro 28,40 гривні;

Auchan 28,90 гривні;

Megamarket 40,50 гривні;

АТБ 28,89 гривні;

Сільпо 28,90 гривні.

Кілограм молодої картоплі в Auchan коштуватиме приблизно 42,60 гривні. При цьому кілограм рожевої картоплі в тому ж супермаркеті коштуватиме 36,90 гривні, а в Metro - 38,38 гривні.

При цьому вартість капусти в Україні зросла. Якщо порівнювати з минулим тижнем, то ціна стала вищою майже в 6 разів. Причиною називають те, що скоротилась пропозиція на тлі стабільного попиту.