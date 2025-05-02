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02 травня 2025, 19:17

Активіст Сергій Стерненко розповів делалі про замах на нього

02 травня 2025, 19:17
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Фото з відкритих джерел
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Активіст вважає, що за замахом на нього стоять російські спецслужби. Він також розповів, що жінка зробила щонайменше три постріли

Про це розповів активіст на своєму YouTube-каналі, передає RegioNews.

За словами Сергія Стерненка, під час замаху поруч з ним був і його особистий охоронець, і державний охоронець, який його врятував. Коли Стерненко отримав поранення — він дав вказівку водію броньованого авто їхати в лікарню та накласти собі турнікет.

За його словами жінка зробила щонайменше три постріли. Його охоронцю куля залетіла в кофту, проте він не постраждав. В автівці було прострелено два колеса, ще одна куля залишилася у водійських дверях.

На думку волонтера, за цим стоять російські спецслужби. За його словами, росіяни хотіли його вбити ближче до роковин подій 2 травня в Одесі у 2014 році, аби видати це вбивство за "помсту".

Нагадаємо, що 2 травня жінці, яка стріляла в активіста, обрали запобіжний захід — вона до 29 червня буде під вартою. Їй інкримінують державну зраду та замах на умисне вбивство.

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