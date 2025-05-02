Активіст Сергій Стерненко розповів делалі про замах на нього
Активіст вважає, що за замахом на нього стоять російські спецслужби. Він також розповів, що жінка зробила щонайменше три постріли
Про це розповів активіст на своєму YouTube-каналі, передає RegioNews.
За словами Сергія Стерненка, під час замаху поруч з ним був і його особистий охоронець, і державний охоронець, який його врятував. Коли Стерненко отримав поранення — він дав вказівку водію броньованого авто їхати в лікарню та накласти собі турнікет.
За його словами жінка зробила щонайменше три постріли. Його охоронцю куля залетіла в кофту, проте він не постраждав. В автівці було прострелено два колеса, ще одна куля залишилася у водійських дверях.
На думку волонтера, за цим стоять російські спецслужби. За його словами, росіяни хотіли його вбити ближче до роковин подій 2 травня в Одесі у 2014 році, аби видати це вбивство за "помсту".
Нагадаємо, що 2 травня жінці, яка стріляла в активіста, обрали запобіжний захід — вона до 29 червня буде під вартою. Їй інкримінують державну зраду та замах на умисне вбивство.