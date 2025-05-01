Фото: Facebook

Волонтера Сергія Стерненка прооперували після нападу. За його словами, зараз він відновлюється

Про це повідомив сам активіст, передає RegioNews.

Сергій Стерненко опублікував перше фото після нападу на нього. У кадрі він лежить на лікарняному ліжку. Операція пройшла успішно, тепер волонтер відновлюється.

Стерненко також розповів, що одному з його охоронців пощастило ще більше, аніж йому. Чоловіку куля прошила кофту, але сам він абсолютно цілий. За словами активіста, це "буквально диво".

Нагадаємо, на активіста Сергія Стерненка скоїли замах вдень 1 травня. За даними УП, жінка, яка стріляла у волонтера, отримала гроші від російських спецслужб. Також відомо, що вона з середини квітня орендувала житло в комплексі, де живе активіст.