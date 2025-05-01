Активіст Сергій Стерненко показав перші фото після операції
Волонтера Сергія Стерненка прооперували після нападу. За його словами, зараз він відновлюється
Про це повідомив сам активіст, передає RegioNews.
Сергій Стерненко опублікував перше фото після нападу на нього. У кадрі він лежить на лікарняному ліжку. Операція пройшла успішно, тепер волонтер відновлюється.
Стерненко також розповів, що одному з його охоронців пощастило ще більше, аніж йому. Чоловіку куля прошила кофту, але сам він абсолютно цілий. За словами активіста, це "буквально диво".
Нагадаємо, на активіста Сергія Стерненка скоїли замах вдень 1 травня. За даними УП, жінка, яка стріляла у волонтера, отримала гроші від російських спецслужб. Також відомо, що вона з середини квітня орендувала житло в комплексі, де живе активіст.
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