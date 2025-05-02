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02 мая 2025, 19:17

Активист Сергей Стерненко рассказал о покушении на него

02 мая 2025, 19:17
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Фото из открытых источников
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Активист считает, что за покушением на него стоят российские спецслужбы. Он также рассказал, что женщина произвела по меньшей мере три выстрела

Об этом рассказал активист на своем YouTube-канале, передает RegioNews.

По словам Сергея Стерненко, во время покушения рядом с ним был и его личный охранник, и спасший его государственный охранник. Когда Стерненко получил ранение, он дал указание водителю бронированного авто ехать в больницу и наложить себе турникет.

По его словам, женщина произвела по меньшей мере три выстрела. Его охраннику пуля залетела в кофту, однако он не пострадал. В машине было прострелено два колеса, еще один шар остался в водительской двери.

По мнению волонтера, за этим стоят российские спецслужбы. По его словам, россияне хотели его убить ближе к годовщине событий 2 мая в Одессе в 2014 году, чтобы выдать это убийство за месть.

Напомним, что 2 мая стрелявшей в активиста женщине избрали меру пресечения — она до 29 июня будет под стражей. Ей инкриминируют государственную измену и покушение на умышленное убийство.

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