15:16  02 травня
Зґвалтував власну доньку: на Київщині винесли вирок педофілу
13:29  02 травня
Трагедія на Буковині: у річці виявили тіло зниклої школярки
13:15  02 травня
У квітні під обстрілами в Херсоні народилися 12 немовлят
UA | RU
UA | RU
02 травня 2025, 16:55

Закохалась в агента ФСБ: жінка, яка стріляла в Стерненка, думала, що працює на СБУ

02 травня 2025, 16:55
Читайте также на русском языке
Фото: Громадське
Читайте также
на русском языке

На засіданні суду жінка, яку затримали після замаху на активіста Сергія Стерненка, заявила, що вона не стежила за волонтером і не знає про нього нічого. За її словами, вона думала, що працює на СБУ

Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.

Шевченківський міський суд міста Києва обрав запобіжний захід жінці, яка стріляла в активіста Сергія Стерненка. Вона буде під вартою до 29 червня. Їй інкримінують державну зраду та замах на вбивство.

Перед цим жінка сказала, що не знала про діяльність активіста і не знала його. Також вона зазначила, що не працює і є інвалідом першої групи. Відомо, що раніше жінка не мала проблем із законом.

Її адвокат розповів, що людина, якій вона цілком довіряла, запропонувала ліквідувати Стерненка, мотивуючи тим, що Стерненко нібито працює на ФСБ і прильоти по Києву — це справа його рук.

При цьому сторона захисту повідомила, що підозрювана проходила курси стрільби, готуючись до замаху. Сама жінка розповіла, що спілкувалась через месенджер з людиною, яка представилась співробітником СБУ. Згодом вона закохалась.

"Мене спочатку залякали а потім, я закохалась в цю людину. Але фото не бачила. Спілкувались у вайбері, закохалась в слова", - каже вона. Вона також розповіла, що має хворі нирки, і їй пообіцяли зробити пересадку.

З документів справи стає відомо, що наречена Сергія Стерненка раніше кілька разів бачила підозрювану. Нагадаємо, що жінка орендувала квартиру в комплексі, де живе активіст.

Нагадаємо, раніше журналісти опублікували відео з камер спостереження з моментом замаху на Сергія Стерненка. Там можна побачити, як жінка стріляє в активіста. Також журналісти зазначили, що вона отримувала гроші від російських спецслужб.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Сергій Стерненко
Активіст Сергій Стерненко показав перші фото після операції
01 травня 2025, 22:20
Куля вийшла навиліт: Стерненка прооперували після замаху
01 травня 2025, 16:30
Всі новини »
01 травня 2025
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Україна і Сполучені Штати Америки врешті-решт дійшли до точки підписання, але – підписання чого? І чим це обернеться для нашої економіки та національної безпеки
30 квітня 2025
"Римські канікули" Трампа: чого чекати Україні від зміни риторики президента США
Зустріч лідерів Сполучених Штатів Америки та України під час візиту до Ватикану шокувала російських пропагандистів, але чи піде вона на користь нашій державі
24 квітня 2025
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Російський окупаційний режим продовжує гратися з президентом США, як кіт із мишкою. І, здається, досягає на цьому напрямку певних тактичних успіхів
18 квітня 2025
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Міністерство освіти при нинішньому очільнику не встигає вибиратися з одного скандалу в інший. Новим приводом поговорити став підручник з історії України для 11 класу
Синоптикиня попередила українців про небезпечні метеорологічні явища
02 травня 2025, 17:10
Прикордонники Львівщини отримали партію безпілотників майже на 10 млн грн
02 травня 2025, 16:50
На Рівненщині тривають перевірки аптек: порушників вже оштрафували
02 травня 2025, 16:44
На Львівщині судитимуть членів організованої злочинної групи, які ввозили авто під виглядом гуманітарної допомоги і продавали
02 травня 2025, 16:25
В "Армія+" стартувало опитування про умови у військових шпиталях
02 травня 2025, 16:16
У Житомирські області прикордонники затримали двох злочинців, які перебували в розшуку
02 травня 2025, 15:59
На Полтавщині інваліда засудили за зберігання дитячої порнографії
02 травня 2025, 15:50
Зґвалтував власну доньку: на Київщині винесли вирок педофілу
02 травня 2025, 15:16
На Полтавщині сталась смертельна ДТП за участі патрульного авто
02 травня 2025, 15:12
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
"Римські канікули" Трампа: чого чекати Україні від зміни риторики президента США
Всі публікації »
Віктор Таран
Микола Княжицький
Володимир Фесенко
Всі блоги »