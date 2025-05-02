Фото: Громадське

На засіданні суду жінка, яку затримали після замаху на активіста Сергія Стерненка, заявила, що вона не стежила за волонтером і не знає про нього нічого. За її словами, вона думала, що працює на СБУ

Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.

Шевченківський міський суд міста Києва обрав запобіжний захід жінці, яка стріляла в активіста Сергія Стерненка. Вона буде під вартою до 29 червня. Їй інкримінують державну зраду та замах на вбивство.

Перед цим жінка сказала, що не знала про діяльність активіста і не знала його. Також вона зазначила, що не працює і є інвалідом першої групи. Відомо, що раніше жінка не мала проблем із законом.

Її адвокат розповів, що людина, якій вона цілком довіряла, запропонувала ліквідувати Стерненка, мотивуючи тим, що Стерненко нібито працює на ФСБ і прильоти по Києву — це справа його рук.

При цьому сторона захисту повідомила, що підозрювана проходила курси стрільби, готуючись до замаху. Сама жінка розповіла, що спілкувалась через месенджер з людиною, яка представилась співробітником СБУ. Згодом вона закохалась.

"Мене спочатку залякали а потім, я закохалась в цю людину. Але фото не бачила. Спілкувались у вайбері, закохалась в слова", - каже вона. Вона також розповіла, що має хворі нирки, і їй пообіцяли зробити пересадку.

З документів справи стає відомо, що наречена Сергія Стерненка раніше кілька разів бачила підозрювану. Нагадаємо, що жінка орендувала квартиру в комплексі, де живе активіст.

Нагадаємо, раніше журналісти опублікували відео з камер спостереження з моментом замаху на Сергія Стерненка. Там можна побачити, як жінка стріляє в активіста. Також журналісти зазначили, що вона отримувала гроші від російських спецслужб.