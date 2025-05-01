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01 травня 2025, 18:37

Напад на Стерненка: з'явилось відео з камер спостереження та деталі

01 травня 2025, 18:37
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Фото: скрін
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Журналісти опублікували відео з моментом нападу на активіста Сергія Стерненка. На кадрах видно жінку, яку вже затримали СБУ

Відео опублікували журналісти Української правди, передає RegioNews.

Журналісти з посиланням на власні джерела повідомили, що нападницею була 46-річна жінка з Одеської області. Однак була зареєстрована і проживала вона в Києві.

Повідомляється, що жінка винаймала квартиру в тому житловому комплексі, де проживає Сергій Стерненко. Таким чином, вона здійснювала з ним візуальне спостереження. При цьому вона отримала гроші на замах від російських спецслужб.

Як повідомили джерела журналістів, підрозділами ГУ "І" ДЗНД, ДКР СБ України було встановлено особу, яка ймовірно, на замовлення представників російських спецслужб, здійснювала підготовчі заходи до вчинення терористичного акту в Києві.

Повідомляється, що після надходження грошей від російських спецслужб, жінка перевела їх в готівку через різні банкомати та банківські каси і на виконання вказівок спецслужб РФ 15 квітня винайняла квартиру в столичному елітному житловому комплексі.

Нагадаємо, вдень 1 травня було скоєно замах на активіста Сергія Стерненка. Він повідомив, що отримав поранення, але його життю нічого не загрожує. Активіста вже прооперували, куля вийшла навиліт. Також він подякував СБУ за блискавичну роботу.

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