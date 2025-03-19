Боксер Олександр Усик став доктором філософії

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Чемпіон WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик отримав науковий ступінь доктора філософії за спеціальністю "Право"

Як повідомляє RegioNews інформація про це з'явилася в системі NAQA.Svr, що належить Національному агентству із забезпечення якості вищої освіти

У вівторок, 18 березня, Усик захистив дисертацію у Харківському національному університеті внутрішніх справ.

Тема дисертації – "Адміністративно-правове забезпечення міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту".

Під час свого захисту Олександ Усик наголосив, що спорт слід сприймати не тільки як захопливе видовище, але й як важливу складову фізичного, соціального, культурного та економічного розвитку суспільства. Він також підкреслив, що спортсмени відіграють ключову роль у формуванні міжнародного іміджу України.

Як відомо, з жовтня 2021 року спортсмен навчається у відділі аспірантури та докторантури у ХНУВС.

Нагадаємо, в лютому Олександр Усик оголосив, що планує провести ще два поєдинки. Після цього він завершить професійну кар'єру і почепить рукавички на гвіздок.