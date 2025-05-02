Усик назвал идеального соперника для прощального боя

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Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBC, WBO, WBA и IBO Александр Усик снова подтвердил, что завершает профессиональную карьеру боксера

Об этом он сказал в интервью YouTubе-каналу Mail Sport Boxing, передает RegioNews.

"Еще два боя – и хватит", – коротко сказал Усик, подтвердив завершение своей боксерской карьеры.

Перед финальным поединком Усик проведет еще бой против британца Даниэля Дюбуа. Этот реванш имеет особое значение: во время их первой встречи украинец одержал победу, но поединок вызвал споры из-за удара ниже пояса, который едва не завершил бой досрочно.

Боксер отметил, что его следующей целью может стать бой либо Тайсоном Фьюри, либо с Энтони Джошуа. При этом, отвечая на вопрос, против кого он предпочтет выйти, Усик назвал Фьюри.

Дата финального боя пока не объявлена.

Напомним, ранее украинский боксер Александр Усик объявил, что планирует провести еще два поединка. После этого он завершит профессиональную карьеру и нацепит перчатки на гвоздь.

19 июля украинский чемпион Александр Усик и британец Даниэль Дюбуа снова сойдутся в ринге.