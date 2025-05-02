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02 травня 2025, 17:10

Синоптикиня попередила українців про небезпечні метеорологічні явища

02 травня 2025, 17:10
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фото: freepik.com
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Найближчих вихідних в Україні очікуються небезпечні метеорологічні явища

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко, передає RegioNews.

У ніч на суботу очікуються заморозки на ґрунті на Сумщині, Харківщині та Луганщині.

Протягом 3-4 травня в Україні подекуди ймовірні штормові пориви південно-західного вітру до 15-20 метрів за секунду.

Грози передбачаються в суботу та неділю у західних, північних областях та на Вінниччині.

У суботу та неділю в західних, північних областях та на Вінниччині пройдуть короткочасні дощі з грозами. На півдні, сході та в більшості центральних областей переважатиме суха погода.

Вітер в Україні південно-західного напрямку, рвучкий, місцями до штормових 15-20 метрів за секунду.

Температура повітря вночі коливатиметься у межах +7…+14 градусів, в суботу на північному сході очікується +2…+6 градусів із заморозками до -3 градусів.

Удень 3-4 травня максимальна температура повітря становитиме +18…+23 градуси, місцями +23…+26 градусів.

У Києві субота на неділя очікуються дуже теплими, вдень до +23…+26 градусів, проте з періодичними грозовими дощами.

Раніше синоптики попереджали про різке похолодання майже по всій Україні.

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