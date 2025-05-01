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В Україні в п'ятницю, 2 травня, очікується прохолодна погода в більшості областей. При цьому опадів не передбачається

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає RegioNews.

У п'ятницю в Україні буде холодна ніч, підвищення тиску та прохолодний день. Синоптики прогнозують хмарність, проте без опадів. Дощі будуть лише в східних областях та в Криму.

Температура повітря вночі від 1 до 6 градусів тепла. У північних, більшості західних та центральних областей на поверхні ґрунту заморозки від 0 до 5 градусів. У південних областях від 5 до 10 градусів тепла. Вдень: від 11 до 16 градусів тепла. У західних та південних областях — від 16 до 21 градусів.

У Київській області температура вночі від 1 до 6 градусів тепла. На поверхні ґрунту заморозки від 0 до 5 градусів. Вдень від 11 до 16 градусів тепла. У столиці вночі від 3 до 5 градусів. Вдень — від 14 до 16 градусів з позначкою плюс.

Також синоптики попередили, що з 2 по 4 травня (крім Криму та Львівської області), а також 3-4 травня (крім Криму та Львівської, Волинської та Рівненської областей) надзвичайний рівень пожежної небезпеки.