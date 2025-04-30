Синоптики попереджають про різке похолодання майже по всій Україні

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В Україні 2 та 3 травня на поверхні ґрунту очікуються заморозки до -5 градусів

Про це Український гідрометцентр повідомив у Фейсбуці, передає RegioNews.

За даними синоптиків, 1 травня вдень у північних та центральних областях прогнозуються пориви вітру 15-20 м/с.

Крім того, 2 травня вночі у західних, північних, більшості центральних областей та 3 травня вночі у східних, Сумській, Чернігівській, Полтавській та Дніпропетровській областях на поверхні ґрунту ймовірні заморозки до -5 градусів.

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