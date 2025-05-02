Синоптикиня предупредила украинцев об опасных метеорологических явлениях
В ближайшие выходные в Украине ожидаются опасные метеорологические явления
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает RegioNews.
В ночь на субботу ожидаются заморозки на почве Сумской, Харьковской и Луганщины.
В течение 3-4 мая в Украине иногда вероятны штормовые порывы юго-западного ветра до 15-20 метров в секунду.
Грозы предусматриваются в субботу и воскресенье в западных, северных областях и Винницкой области.
В субботу и воскресенье в западных, северных областях и Винницкой области пройдут кратковременные дожди с грозами. На юге, востоке и большинстве центральных областей будет преобладать сухая погода.
Ветер в Украине юго-западного направления, порывистый, местами до штормовых 15-20 метров в секунду.
Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +7...+14 градусов, в субботу на северо-востоке ожидается +2...+6 градусов с заморозками до -3 градусов.
Днем 3-4 мая максимальная температура воздуха будет +18…+23 градуса, местами +23…+26 градусов.
В Киеве суббота на воскресенье ожидается очень теплой, днем до +23…+26 градусов, однако с периодическими грозовыми дождями.
Ранее синоптики предупреждали о резком похолодании почти по всей Украине.