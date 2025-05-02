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02 мая 2025, 17:10

Синоптикиня предупредила украинцев об опасных метеорологических явлениях

02 мая 2025, 17:10
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фото: freepik.com
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В ближайшие выходные в Украине ожидаются опасные метеорологические явления

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает RegioNews.

В ночь на субботу ожидаются заморозки на почве Сумской, Харьковской и Луганщины.

В течение 3-4 мая в Украине иногда вероятны штормовые порывы юго-западного ветра до 15-20 метров в секунду.

Грозы предусматриваются в субботу и воскресенье в западных, северных областях и Винницкой области.

В субботу и воскресенье в западных, северных областях и Винницкой области пройдут кратковременные дожди с грозами. На юге, востоке и большинстве центральных областей будет преобладать сухая погода.

Ветер в Украине юго-западного направления, порывистый, местами до штормовых 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +7...+14 градусов, в субботу на северо-востоке ожидается +2...+6 градусов с заморозками до -3 градусов.

Днем 3-4 мая максимальная температура воздуха будет +18…+23 градуса, местами +23…+26 градусов.

В Киеве суббота на воскресенье ожидается очень теплой, днем до +23…+26 градусов, однако с периодическими грозовыми дождями.

Ранее синоптики предупреждали о резком похолодании почти по всей Украине.

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