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02 мая 2025, 14:15

СБУ сообщила о подозрении женщине, стрелявшей в активиста Сергея Стерненко

02 мая 2025, 14:15
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Фото: YouTube
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Правоохранители сообщили о подозрении женщине, совершившей нападение на волонтера. По данным правоохранителей, ее завербовали россияне еще в прошлом году

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Правоохранители сообщили о подозрении женщине, которая 1 мая совершила взмах на волонтера Сергея Стерненко. Ей инкриминируют государственную измену, а также покушение на убийство.

Известно, что задержанная – 45-летняя уроженка Одесской области, которая жила в Киеве. По словам стражей порядка, ее завербовали россияне в конце прошлого года, когда она искала в интернете "легкий заработок".

Сначала она вела наблюдение за определенными автомобилями, фотографировала их и передавала информацию своему "контактеру". Затем ей дали задачу изготовить самодельное взрывное устройство и изменить место жительства.

С середины апреля она арендовала жилье в комплексе, где проживает Сергей Стерненко. Позже она получила координаты "схрона", где были пистолет модели ПМ и патроны к нему. Уже 1 мая ей дали указание на убийство активиста возле его дома.

Когда Сергей Стерненко вышел из дома, женщина произвела несколько выстрелов. Один из шаров попал ему в ногу. Женщину мгновенно задержали сотрудники СБУ. Теперь ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что на Сергея Стерненко 1 мая покушались. По его словам, он получил ранение, но его уже успешно прооперировали, и его жизни ничего не угрожает. Журналисты опубликовали видео нападения, где можно увидеть как женщина сначала ожидает выхода активиста, а затем стреляет.

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