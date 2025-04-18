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18 квітня 2025, 14:10

Напад на журналіста Макарова: поліція активно працює над версіями

18 квітня 2025, 14:10
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фото: МВС
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Правоохоронці продовжують розслідувати напад на журналіста Юрія Макарова

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на словама міністра внутрішніх справ Ігора Клименка під час години запитань до уряду у ВР, передає RegioNews.

"На даний момент ми ще опитуємо свідків, аналізуємо записи з камер відеоспостереження, працюємо з відповідними службами, які можуть дати нову інформацію про обставини злочину. Минуло лише півтори доби, тому ми продовжуємо працювати над робочими версіями, які були озвучені раніше. Очікуємо висновків експертизи сьогодні", — зазначив міністр.

Клименко висловив сподівання, що вже найближчими днями поліція зможе надати більше інформації щодо розслідування.

Нагадаємо, 17 квітня ЗМІ повідомили про напад на журналиста Юрія Макарова. Зараз він перебуває в лікарні. Журналіст отримав два поранення – одне по руці, а друге в тулуб. Відомо також, що Макаров вже дав перші свідчення правоохоронцям.

Напередодні президент України Володимир Зеленський прокоментував напад на журналіста. Він розповів, які версії зараз розглядають правоохоронці.

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