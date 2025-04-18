Напад на журналіста Макарова: поліція активно працює над версіями
Правоохоронці продовжують розслідувати напад на журналіста Юрія Макарова
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на словама міністра внутрішніх справ Ігора Клименка під час години запитань до уряду у ВР, передає RegioNews.
"На даний момент ми ще опитуємо свідків, аналізуємо записи з камер відеоспостереження, працюємо з відповідними службами, які можуть дати нову інформацію про обставини злочину. Минуло лише півтори доби, тому ми продовжуємо працювати над робочими версіями, які були озвучені раніше. Очікуємо висновків експертизи сьогодні", — зазначив міністр.
Клименко висловив сподівання, що вже найближчими днями поліція зможе надати більше інформації щодо розслідування.
Нагадаємо, 17 квітня ЗМІ повідомили про напад на журналиста Юрія Макарова. Зараз він перебуває в лікарні. Журналіст отримав два поранення – одне по руці, а друге в тулуб. Відомо також, що Макаров вже дав перші свідчення правоохоронцям.
Напередодні президент України Володимир Зеленський прокоментував напад на журналіста. Він розповів, які версії зараз розглядають правоохоронці.