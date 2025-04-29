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29 квітня 2025, 18:55

Браковані міни для ЗСУ: на Дніпропетровщині затримали керівництво оборонного заводу

29 квітня 2025, 18:55
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фото: СБУ
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Служба безпеки викрила злочинну схему постачання на фронт непридатних до використання мінометних снарядів. На Дніпропетровщині затримали генерального директора оборонного заводу, його першого заступника та представників Міноборони, які організували виготовлення та постачання бракованих боєприпасів для Збройних сил України. Фігурантам загрожує тюрма

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

За матеріалами справи, крім очільників держпідприємства, спецпризначенці затримали колишнього керівника одного з військових представництв Міноборони та очільника групи контролю відповідного підрозділу.

Слідство встановило, що на початку 2024 року керівництво заводу уклало договір з Агентством оборонних закупівель на виготовлення 120-мм мінометних снарядів для Сухопутних військ ЗСУ. Однак для серійного виробництва використовувалися неякісні матеріали та порушувалися технологічні процеси, що призвело до виготовлення понад 100 тисяч боєприпасів, непридатних до бойового застосування.​

Фахові експертизи підтвердили, що ці снаряди мали критичні дефекти: не спрацьовували капсулі основного метального заряду, відсутня стабільна робота порохового заряду, а додаткові метальні заряди не відповідали стандартам бойового застосування.

За даними слідства, посадовці військового представництва Міноборони, відповідальні за контроль якості, свідомо "закрили очі" на браковану партію та внесли неправдиві відомості до звітної документації.​

Усім чотирьом затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що призвело до тяжких наслідків).

"Зловмисникам загрожує 15 років тюрми", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що завод, з яким держава уклала контракти на постачання 500 тисяч 120-міліметрових мін для ЗСУ, затримує поставки. При цьому вже висуває пропозиції щодо контрактів на 2025 рік.

Як відомо, у листопаді минулого року Міністерство оборони відкликало вітчизняні снаряди для мінометів калібру 120 мм. До того військові скаржилися, що ці снаряди не вибухають і не долітають до цілі.

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