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08 грудня 2024, 16:48

Експрезидент "Мотор Січі" Богуслаєв нещодавно пережив клінічну смерть, — адвокат

08 грудня 2024, 16:48
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фото: Суспільне
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З'явилася інформація, що колишній власник "Мотор Січі", 86-річний Вячеслав Богуслаєв нещодавно пережив клінічну смерть. Попри похилий вік та проблеми зі здоров'ям, Богуслаєва з лікарні повернули у СІЗО

Про це заявив адвокат Богуслаєва Ростислав Кравець, передає RegioNews.

За словами юриста, лікарі нібито забороняли переводити 86-річного Богуслаєва з медзакладу, адже той буцімто два тижні тому пережив клінічну смерть.

"Зараз мені з колегою не вдалось до нього потрапити, бо йому стало погано і в СІЗО викликали швидку, яка зараз намагається врятувати його життя разом зі співробітниками СІЗО", – написав Кравець.

Адвокат заявив, що 3 грудня судді Солом'янського райсуду Києва відмовились розглядати клопотання захисту про переведення Богуслаєва в іншу спеціалізовану лікарню для продовження лікування. Це рішення, за словами Кравця, є загрозою для життя його клієнта.

Кравець додав, що Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) направив уряду України вимогу надати пояснення дворічному безальтернативному триманню Богуслаєва під вартою.

Нагадаємо, В'ячеслава Богуслаєва підозрюють у державній зраді, його затримали правоохоронці ще у жовтні 2022 року. За даними слідства, Богуслаєв контактував з представниками російського ВПК та підтримував окупацію території України росіянами. Суд декілька разів продовжував йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

СІЗО арешт Мотор Січ державна зрада Богуслаєв Вячеслав Олександрович
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