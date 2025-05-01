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СБУ повідомила про підозру колаборантам, які добровільно почали працювати на росіян. Вони брали участь в знущаннях з українських захисників

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Правоохоронці повідомили про підозру чотирьом колаборантам, які катували українських полонених в Луганській області. Це колишні працівники колонії, які добровільно пішли на співпрацю з ворогом та увійшли до складу "адміністрації" окупаційної тюрми.

Йдеться про Кирила Долгополова – керівника "оперативного відділу" репресивної установи і трьох його підлеглих "інспекторів"": Леоніда Руденка, Миколу Цвєткова, Романа Занкова.

На базі захопленої установи росіяни облаштували місце для катувань. Туди вони звозили українських воїнів, що потрапили у полон під час боїв на сході України. Фігуранти били полонених гумовими кийками та катували електричним струмом.

"Оскільки зловмисники перебувають на тимчасово окупованій частині території Луганщини, тривають комплексні заходи, щоб знайти воєнних злочинців і покарати їх", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, раніше викрили двох жителів Херсонщини, які добровільно працювали на окупантів. Один з них, намагаючись сховатись, переїхав в інший регіон як переселенець. Вони допомагали окупантам росіянам ремонтувати військову техніку та розселяти російські збройні угруповання в оселях місцевих жителів, які виїхали з регіону.