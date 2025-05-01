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01 травня 2025, 10:45

Працював на залізниці та шпигував за ешелонами ЗСУ: на Харківщині затримали російського агента

01 травня 2025, 10:45
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фото: СБУ
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СБУ затримала ще одного агента російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ) на Харківщині. Ним виявився 51-річний помічник машиніста місцевого локомотивного депо, який коригував авіаудари РФ

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

За даними контррозвідки СБУ, основним завданням фігуранта була передача координат залізничних платформ, на яких розвантажують військову техніку Сил оборони. Щоб скоригувати повітряну атаку агресора, зрадник фіксував час та місце прибуття ешелонів ЗСУ на об’єкти Укрзалізниці.

Одночасно агент шпигував за напрямками польотів бойових вертольотів ЗСУ, намагаючись "вирахувати" ймовірні локації авіабаз Сил оборони.

Співробітники СБУ завчасно викрили фігуранта, задокументували його злочини і затримали за місцем проживання, коли він готував агентурний "звіт" для окупантів.

У затриманого вилучили "запасний" телефон, який він використовував для "прихованого" листування з куратором.

За даними слідства, фігурант потрапив у поле зору російської спецслужби як автор антиукраїнських коментарів в "Однокласниках".

Зловмиснику оголосили підозру, він перебуває під вартою. Фігуранту загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше у Вінниці затримали російських агентів, які готували два теракти. Фігуранти мали закласти саморобну вибухівку під авто українського воїна, якого окупанти сподівалися ліквідувати дистанційно. Відомо, що до теракту вони готувались завчасно: приїхали до Вінниці та орендували квартиру за гроші російської спецслужби.

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Харківська область залізничники агент рф війна окупанти СБУ
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