Россия запустила по Украине 150 ударных дронов: как отработала ПВО
В ночь на 2 мая российская армия запустила по Украине 150 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО сбили 64 вражеских дрона, еще 62 — локационно потеряны
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.
По предварительным данным, противник запустил дроны из направлений – Брянск, Приморско-Ахтарск – РФ, Чауда – Крым.
По состоянию на 08:00 военные подтвердили сбитие 64 ударных БпЛА на востоке, севере и в центре страны, еще 62 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий).
"В результате вражеской атаки пострадали Донетчина, Днепропетровщина и Запорожье", - говорится в сообщении.
Напомним, количество раненых в результате вражеской дроновой атаки на Запорожье поздно вечером 1 мая возросло до 29 человек, среди них — 13-летний мальчик.