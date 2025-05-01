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01 мая 2025, 18:37

Нападение на Стерненко: появилось видео с камер наблюдения и детали

01 мая 2025, 18:37
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Фото: скрин
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Журналисты опубликовали видео с момента нападения на активиста Сергея Стерненко. На кадрах видна женщина, которую уже задержали СБУ

Видео опубликовали журналисты Украинской правды, передает RegioNews .

Журналисты со ссылкой на собственные источники сообщили, что нападавшей была 46-летняя женщина из Одесской области. Однако была зарегистрирована и проживала в Киеве.

Сообщается, что женщина снимала квартиру в жилом комплексе, где проживает Сергей Стерненко. Таким образом она осуществляла с ним визуальное наблюдение. При этом она получила деньги на покушение от российских спецслужб.

Как сообщили источники журналистов, подразделениями ГУ "И" ДЗНД, ГКР СБ Украины было установлено лицо, которое, вероятно, по заказу представителей российских спецслужб, осуществляло подготовительные меры к совершению террористического акта в Киеве.

Сообщается, что после поступления денег от российских спецслужб, женщина обналичила их через различные банкоматы и банковские кассы и во исполнение указаний спецслужб РФ 15 апреля сняла квартиру в столичном элитном жилом комплексе.

Напомним, днем 1 мая было совершено покушение на активиста Сергея Стерненко. Он сообщил, что получил ранение, но его жизни ничего не угрожает. Активиста уже прооперировали, пуля вышла навылет. Также он поблагодарил СБУ за молниеносную работу.

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