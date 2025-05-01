Напад на Стерненка: в СБУ показали фото затриманної
В СБУ повідомили, що запобігли вбивству активіста Сергія Стерненка. Правоохоронці підтвердили, що нападницю було затримано
Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.
За словами правоохоронців, на активіста Сергія Стерненка скоїли замах з вогнепальної зброї. Нападала жінка. Її правоохоронці оперативно затримали на місці інциденту. Також в СБУ вже показали фото, де можна побачити жінку з закритим обличчям.
"Тривають оперативно-слідчі заходи. Про перебіг ситуації будемо інформувати окремо", - додали правоохоронці.
Нагадаємо, раніше активіст Сергій Стерненко повідомив, що на нього скоїли напад. За його словами, він отримав поранення, але його життю нічого не загрожує. Сам волонтер подякував СБУ на оперативну роботу.
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