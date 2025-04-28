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28 квітня 2025, 16:11

У Львівській області прикордонники здали майже 100 літрів крові

28 квітня 2025, 16:11
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фото: ДПСУ
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На Львівщині 200 прикордонників стали донорами крові

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Напередодні Дня прикордонника військовослужбовці 7 прикордонного Карпатського загону провели акцію "Моя кров рятує".

Учасниками ініціативи стали військовослужбовці, які брали участь у бойових діях. Загалом до акції долучилися 200 прикордонників, які здали 90 літрів крові у Львові та області.

"Потреба в крові залишається високою через велику кількість поранених, тяжкохворих пацієнтів та внутрішньо переміщених осіб. Війна примножила запити у декілька разів", - зазначив Ігор Горбаль, завідувач донорського відділу Львівського обласного центру служби крові.

Нагадаємо, на Львівщині знайшли трьох туристів, які заблукали в лісі.

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