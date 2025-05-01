Гетманцев поблагодарил моделей OnlyFans за уплаченные налоги и заявил, что многих из них знает лично

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ТСН.

Он отметил, что лично знает многие модели, общается с ними в социальных сетях и выступает за декриминализацию такого вида деятельности.

"Я очень благодарен тем моделям, которые уплатили налоги. Я знаю много лично из них. Мы общаемся в соцсетях и обсуждаем эти проблемы тоже. Налоги уплачены достаточно велики. Благодарен им за то, что они выполняют те нормы налогового законодательства, которые сегодня", - сказал Гетманцев.

Напомним, в Налоговой подсчитали доходы украинских моделей OnlyFans. В течение 2020-2022 годов украинские модели заработали 111 млн долларов.