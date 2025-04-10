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10 квітня 2025, 13:15

В Україні хочуть обкласти податками користувачів OLX, Prom, ROZETKA та інших цифрових платформ

10 квітня 2025, 13:15
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фото: ілюстративне
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В Україні хочуть обкласти податками користувачів цифрових платформ, таких як OLX, Prom, ROZETKA та інших. У Мінфіні вже розробили відповідний законопроект

Як передає RegioNews, про це повідомила нардепка Ніна Южаніна.

За її словами, документ передбачає обов'язкову щорічну передачу інформації про продавців, які вчинили хоча б одну угоду за рік, до податкової.

Також цим законопроектом передбачено, що такі цифрові платформи будуть податковими агентами та мають утримувати з отриманих (продавцями – фізичними особами) доходів ПДФО та військовий збір.

"В країнах ЄС такі пороги діють, і до податкової передаються дані ТІЛЬКИ по тих продавцях, дохід від продажу товарів яких перевищив 2000 євро або було здійснено 30 та більше продажів в рік. У нас же, на думку Мінфіну, має передаватись інформація про усі без винятку операції та оподатковуватись усі кошти фізичної особи з 1 гривні", - зазначає Южаніна.

Нагадаємо, в Україні набувають чинності нові правила оподаткування нерухомості.

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