Синоптики предупреждают о резком похолодании почти по всей Украине

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В Украине 2 и 3 мая на поверхности почвы ожидаются заморозки до -5 градусов

Об этом Украинский гидрометцентр сообщил в Facebook, передает RegioNews.

По данным синоптиков, 1 мая днем в северных и центральных областях прогнозируются порывы ветра 15-20 м/с.

Кроме того, 2 мая ночью в западных, северных, большинстве центральных областей и 3 мая ночью в восточных, Сумской, Черниговской, Полтавской и Днепропетровской областях на поверхности почвы возможны заморозки до -5 градусов.

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