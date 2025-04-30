Синоптики предупреждают о резком похолодании почти по всей Украине
В Украине 2 и 3 мая на поверхности почвы ожидаются заморозки до -5 градусов
Об этом Украинский гидрометцентр сообщил в Facebook, передает RegioNews.
По данным синоптиков, 1 мая днем в северных и центральных областях прогнозируются порывы ветра 15-20 м/с.
Кроме того, 2 мая ночью в западных, северных, большинстве центральных областей и 3 мая ночью в восточных, Сумской, Черниговской, Полтавской и Днепропетровской областях на поверхности почвы возможны заморозки до -5 градусов.
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