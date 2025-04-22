У Києві та області оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки
22–24 квітня в Києві та Київській області утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Про це повідомили в Українському гідрометцентрі, передає RegioNews.
Киян і гостей столиці закликають бути обачними під час відпочинку на природі, не розводити вогнища в не пристосованих для цього місцях, не використовувати несправне чи пошкоджене електрообладнання, дотримуватись правил протипожежної безпеки.
Зазначається, що на території України діє жорстка заборона палити сухостій, за порушення якої передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу:
- для громадян — від 6 120 до 12 240 грн;
- для посадових осіб — від 21 420 до 30 600 грн.
Відповідно до ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення за розпалювання багаття в недозволених місцях передбачений штраф від 340 до 1 360 грн.
Нагадаємо, минулого тижня на Київщині через спалювання сухої трави загинули дві людини.