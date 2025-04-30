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30 квітня 2025, 12:28

Росіяни запустили по Україні 108 безпілотників: як відпрацювала ППО

30 квітня 2025, 12:28
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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В ніч на 30 квітня (із 21:30 29 квітня) росіяни атакували Україну 108-та ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Основні напрямки удару – Дніпро та Харків.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 11:30 підтверджено збиття 50 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

22 ворожі безпілотники-імітатори – локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина та Дніпропетровщина.

Станом на 12:00 два ворожі БпЛА ще були в повітряному просторі України. Бойова робота тривала.

Нагадаємо, в ніч на 30 квітня російська армія завдала масованих ударів безпілотниками по Харкову. Правоохоронці показали наслідки атак. Кількість постраждалих збільшилася до 47 людей.

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