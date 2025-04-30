фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 30 апреля (с 21:30 29 апреля) россияне атаковали Украину 108 ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Основные направления удара – Днепр и Харьков.

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 11:30 подтверждено сбитие 50 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и центре страны.

22 вражеских беспилотника-имитатора – локационно потеряны (без негативных последствий).

В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина и Днепропетровщина.

По состоянию на 12:00 два вражеских БПЛА еще были в воздушном пространстве Украины. Боевая работа продолжалась.

Напомним, в ночь на 30 апреля российская армия нанесла массированные удары беспилотниками по Харькову. Правоохранители показали последствия атак. Число пострадавших увеличилось до 47 человек.