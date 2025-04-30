Масштабна атака на Харків: уже 47 постраждалих

фото: ДСНС Харківщини

Кількість людей, які постраждали від російських ударів у Харкові, збільшилася до 47 осіб

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов, передає RegioNews.

"До 47 зросла кількість постраждалих від нічного терористичного удару російських БПЛА по Харкову", – йдеться у дописі.

За інформацією Харківської обласної прокуратури, серед постраждалих – 5-річна дівчинка та 16-річний хлопець.

Нагадаємо, в ніч на 30 квітня російська армія завдала масованих ударів безпілотниками по Харкову. У місті зруйновані будинки та цивільна інфраструктура.

Раніше повідомлялося, що постраждали 45 людей, серед них — діти та вагітна жінка.

Згодом правоохоронці показали наслідки обстрілів.