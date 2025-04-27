Россия запустила по Украине почти 150 ударных дронов: как отработала ПВО

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 27 апреля российская армия запустила по Украине 149 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО сбили 57 вражеских дронов, еще 67 — локационно потеряны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

По предварительным данным, противник запустил дроны из направлений – Курск, Брянск, Орел, Приморско-Ахтарск – РФ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 57 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны. 67 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате вражеской атаки пострадали Житомирщина, Днепропетровщина, Одесщина, Сумщина, Донетчина и Черкасская область.

Напомним, сегодня российская армия вывела в акваторию Черного моря вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр". На борту – до шести ракет.