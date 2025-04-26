У Генштабі розповіли про останні втрати РФ на фронті
Українські захисники за добу ліквідували 1110 російських окупантів
Про це передає RegioNews із посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.
Окрім того, Сили оборони за минулу добу знищили вісім танків, 70 артилерійських систем та один засіб ППО противника.
Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну орієнтовно становить понад 947 тисяч солдат.
Нагадаємо, на російському аеродромі вщент згорів винищувач Су-30СМ вартістю $50 млн.
Раніше воїни Сил спеціальних операцій ЗСУ виявили та знищили ворожий радіолокаційний комплекс "Утьос-Тм".
Російська атака на Кропивницький: обстріляні офісні та складські приміщенняВсі новини »
26 квітня 2025, 09:46414 атак по Запорізькій області: зруйновані будинки та інфраструктура
26 квітня 2025, 09:09Що зараз відбувається на фронті, де йдуть запеклі бої
25 квітня 2025, 22:50
24 квітня 2025
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Російський окупаційний режим продовжує гратися з президентом США, як кіт із мишкою. І, здається, досягає на цьому напрямку певних тактичних успіхів
18 квітня 2025
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Міністерство освіти при нинішньому очільнику не встигає вибиратися з одного скандалу в інший. Новим приводом поговорити став підручник з історії України для 11 класу
16 квітня 2025
Робота не для всіх: як в Україні "душать" потенціал покоління 50+
Українці старше 50 років частіше за інших стикаються з труднощами працевлаштування. Попри досвід та знання, цій категорії громадян ринок часто пропонує некваліфіковану роботу з низькою зарплатою — нед...
15 квітня 2025
Сумська трагедія. Чого прагнула досягти Росія, і навіщо Трамп грає на боці Кремля
Росія робить усе можливе, щоби зірвати майбутнє перемир’я, але намагається зробити це руками України. Та, попри чергову скандальну заяву президента США Дональда Трампа, цей план у росіян, схоже, прова...
Замість автівок для ЗСУ – мільйони в кишені: полтавця спіймали на шахрайстві
26 квітня 2025, 12:51Смертельна ДТП на Рівненщині: під колесами авто загинув 18-річний пішохід
26 квітня 2025, 12:21Росія запустила по Україні понад 100 дронів та 3 ракети
26 квітня 2025, 12:15Атака на Кам'янське: в ОВА розповіли про стан постраждалих
26 квітня 2025, 11:50Росіяни обстріляли Донеччину 51 раз за добу: є жертви серед цивільних
26 квітня 2025, 11:28Ворожа атака БпЛА на Київщині: пошкоджені будинки та автомобіль
26 квітня 2025, 10:26Масові збої в цифрових сервісах: українцям роз'яснили ситуацію
26 квітня 2025, 10:14Російська атака на Кропивницький: обстріляні офісні та складські приміщення
26 квітня 2025, 09:46Зеленський прибув до Рима на церемонію прощання з Папою Римським
26 квітня 2025, 09:21
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?