У Генштабі розповіли про останні втрати РФ на фронті

фото: ДПСУ

Про це передає RegioNews із посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.

Окрім того, Сили оборони за минулу добу знищили вісім танків, 70 артилерійських систем та один засіб ППО противника.

Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну орієнтовно становить понад 947 тисяч солдат.

Нагадаємо, на російському аеродромі вщент згорів винищувач Су-30СМ вартістю $50 млн.

Раніше воїни Сил спеціальних операцій ЗСУ виявили та знищили ворожий радіолокаційний комплекс "Утьос-Тм".