На російському аеродромі вщент згорів винищувач Су-30СМ вартістю $50 млн
На аеродромі "Ростов-на-Дону Центральний" спалахнув і згорів багатоцільовий російський винищувач Су-30СМ із бортовим номером "35"
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає RegioNews.
Вартість знищеного ворожого літака — близько 50 мільйонів доларів.
"Масштаб сил, готових чинити опір кремлю та здійснювати акти демілітаризації держави-агресора, зростає!", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше воїни Сил спеціальних операцій ЗСУ виявили та знищили ворожий радіолокаційний комплекс "Утьос-Тм". Ця РЛС у реальному часі відстежувала українські літаки, ракети та безпілотникі в радіусі 360 кілометрів.
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