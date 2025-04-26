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26 апреля 2025, 10:48

В Генштабе рассказали о последних потерях РФ на фронте

26 апреля 2025, 10:48
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фото: ГНСУ
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Украинские защитники за сутки ликвидировали 1110 российских окупантов

Об этом передает RegioNews со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.

Кроме того, Силы обороны за минувшие сутки уничтожили восемь танков, 70 артиллерийских систем и одно средство ПВО противника.

Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину ориентировочно составляет более 947 тысяч солдат.

Напомним, на российском аэродроме дотла сгорел истребитель Су-30СМ стоимостью $50 млн.

Ранее воины Сил специальных операций ВСУ обнаружили и уничтожили вражеский радиолокационный комплекс "Утес-Тм".

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