В Генштабе рассказали о последних потерях РФ на фронте

фото: ГНСУ

Об этом передает RegioNews со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.

Кроме того, Силы обороны за минувшие сутки уничтожили восемь танков, 70 артиллерийских систем и одно средство ПВО противника.

Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину ориентировочно составляет более 947 тысяч солдат.

Напомним, на российском аэродроме дотла сгорел истребитель Су-30СМ стоимостью $50 млн.

Ранее воины Сил специальных операций ВСУ обнаружили и уничтожили вражеский радиолокационный комплекс "Утес-Тм".