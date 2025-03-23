Папа Римський з'явився на публіці після кількох тижнів хвороби і згадав про Україну

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Папа Римський Франциск, у неділю 23 березня, уперше показався перед вірянами з балкона лікарні Агостіно Джемеллі, де він провів більш ніж п'ять тижнів

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Vatican News.

Зазначається, що його появу гучними оплесками привітали три тисячі вірян, які зібралися на лікарняному подвір'ї.

"Дякую вам усім!" – сказав Папа Римський захриплим голосом. Опісля він зробив мовчки жест благословення.

Окрім того, у недільному зверненні до вірян Папа Франциск поділився деякими думками про Божу терпеливість, а також звернувся із закликом до молитви за встановлення миру в тих країнах, які страждають від війн.

"І разом молімося за припинення воєн і за мир, особливо в багатостраждальній Україні, в Палестині, Ізраїлі, Лівані, М'янмі, Судані, Демократичній Республіці Конго", – закликав Папа Франциск.

Нагадаємо, 88-річний Папа Франциск перебував у лікарні від 14 лютого. У січні понтифік захворів на бронхіт. Після госпіталізації у нього також виявили двосторонню пневмонію.