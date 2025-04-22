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22 квітня 2025, 18:55

Папа Римський таємно донатив гроші українським військовим

22 квітня 2025, 18:55
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фото: ілюстративне
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Папа Римський Франциск передав свої особисті гроші на дрон для 93-ї окремої механізованої бригади ЗСУ «Холодний Яр»

Про це у Фейсбуці повідомив український історик Олександр Зінченко, передає RegioNews.

"Не стало Папи Франциска. Тепер я можу відкрити таємницю: гроші на два мавіки для 93-ї бригади "Холодний Яр” в грудні 2023 року передав Папа. Творить добро!", – написав він.

Згодом, в іншому дописі, він ширше описав цю історію.

"Тут мене питають, чи то жарт про мавіки, що були куплені на гроші Папи Франциска? Ні, не жарт. У грудні 2023 року ми традиційно збирали для наших підопічних з 93-ї бригади "Холодний Яр”. Збір йшов важко. Мені зателефонувала довірена особа Папи і запропонувала допомогу. Це було зроблено з відома і благословення Папи Франциска на умовах конфіденційності до певного моменту. Це були його особисті гроші. Не Ватикану", – додав історик.

Нагадаємо, в понеділок, 21 квітня, пішов із життя Папа Римський Франциск. Йому було 88 років.

Як повідомлялось, наприкінці березня Папа Римський з'явився на публіці після кількох тижнів хвороби і згадав про Україну.

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