Росіяни масово конфіскують квартири в Маріуполі: що відомо

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Російська окупаційна влада конфісковує тисячі квартир у власників житла в окупованому Маріуполі, що втекли з міста після початку повномасштабного вторгнення

Про це повідомляє британське медіа ВВС, яке провело відповідне розслідування, передає RegioNews.

Зазначається, що російська "адміністрація" Маріуполя з липня 2024 року визнала придатними для вилучення щонайменше 5700 помешкань.

Більшість цих квартир належали українцям, що втекли або загинули під час 86-денної облоги Маріуполя в 2022 році.

За оцінками Human Rights Watch, від російських бомбардувань загинуло понад 8000 людей. Проте ця цифра "ймовірно, значно занижена".

За даними документів, проаналізованих BBC Verify, крім 2200 квартир, які вже готуються до примусової передачі у власність окупаційної адміністрації, ще 3550 помешкань внесені до списку потенційно конфіскованих.

Росіяни позначають такі помешкання як "безгосподарні". Мовляв, вони не використовуються або не мають законного власника, тобто не зареєстровані за російським законодавством.

Як пишуть журналісти, схоже, що конфіскації є частиною більшої схеми "русифікації" окупованого прибережного міста, яка включає будівництво нових військових об'єктів.

Нагадаємо, в січні у захопленому російськими військами Маріуполі понад 5 тисяч сімей очікували від окупаційної влади обіцяне компенсаційне житло.