15:28  18 квітня
Синоптикиня розповіла, якою буде погода на Великдень
14:51  18 квітня
Смертельна аварія на Рівненщині: загинули двоє підлітків
14:10  18 квітня
Напад на журналіста Макарова: поліція активно працює над версіями
UA | RU
UA | RU
18 квітня 2025, 17:11

Україна повернула понад 900 тіл полеглих захисників

18 квітня 2025, 17:11
Читайте также на русском языке
фото: Координаційний штаб
Читайте также
на русском языке

В Україну вдалося повернути тіла 909 полеглих захисників, які воювали на різних напрямках

Про це повідомив Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими, передає RegioNews.

"Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих", – йдеться у повідомленні.

Серед повернених "на щиті" оборонців полеглі з:

  • Курахівського напрямку;
  • Покровського напрямку;
  • Бахмутського напрямку;
  • Вугледарського напрямку;
  • Луганського напрямку;
  • Запорізького напрямку;
  • Сумського напрямку;
  • Харківського напрямку;

Також були повернуті тіла, які перебували в російських моргах.

Полеглих оборонців вдалося повернути за результатами спільної роботи Коордштабу, Генштабу ЗСУ, СБУ, МВС, Офісу омбудсмена з прав людини, Секретаріату уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та інших структур.

Повернення загиблих захисників також сприяв Міжнародний комітет Червоного Хреста.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення станом на лютий Україна провела 75 репатріацій і повернула додому 7 017 тіл полеглих захисників.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна СБУ військові МВС ЗСУ полонені тіла загиблих Координаційний штаб
В Україні офіційно продовжено мобілізацію і воєнний стан
18 квітня 2025, 13:29
Всі новини »
18 квітня 2025
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Міністерство освіти при нинішньому очільнику не встигає вибиратися з одного скандалу в інший. Новим приводом поговорити став підручник з історії України для 11 класу
16 квітня 2025
Робота не для всіх: як в Україні "душать" потенціал покоління 50+
Українці старше 50 років частіше за інших стикаються з труднощами працевлаштування. Попри досвід та знання, цій категорії громадян ринок часто пропонує некваліфіковану роботу з низькою зарплатою — нед...
15 квітня 2025
Сумська трагедія. Чого прагнула досягти Росія, і навіщо Трамп грає на боці Кремля
Росія робить усе можливе, щоби зірвати майбутнє перемир’я, але намагається зробити це руками України. Та, попри чергову скандальну заяву президента США Дональда Трампа, цей план у росіян, схоже, прова...
11 квітня 2025
Соціологія проти Мін’Єд. Чому українців за кордоном не зацікавили ініціативи Олексія Чернишова
На діяльності Міністерства національної єдності, за великим рахунком, можна ставити хрест. Міністерство з пафосною (цілком в стилі неймінгу нинішньої влади) назвою, створене минулого року, констатувал...
На Буковині прикордонники виявили партію мобільних телефонів на півмільйона гривень
18 квітня 2025, 17:47
У Херсоні дрон РФ влучив у багатоповерхівку: спалахнула пожежа
18 квітня 2025, 17:36
У Харкові поліцейські розшукали чоловіка, який понад 20 років переховувався за вчинення особливо тяжкого злочину
18 квітня 2025, 17:29
У Києві чоловік зламав замок запалення і вкрав чуже авто
18 квітня 2025, 17:18
На Одещині засудили 19-річного водія, який п’яним збив жінку
18 квітня 2025, 17:03
У Харкові після обстрілу вже понад 100 постраждалих, серед них – 8 дітей
18 квітня 2025, 16:41
На Буковині прикордонники припинили три спроби незаконного переміщення підакцизних товарів на суму понад 200 тис. грн
18 квітня 2025, 16:29
ДБР викрило офіцера Міноборони в незаконному бронюванні чоловіків від мобілізації
18 квітня 2025, 16:12
Кадрові зміни: Кабмін звільнив першого заступника міністра оборони
18 квітня 2025, 16:08
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Робота не для всіх: як в Україні "душать" потенціал покоління 50+
Всі публікації »
Сергій Фурса
Віктор Андрусів
Олексій Гончаренко
Всі блоги »