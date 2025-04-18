Україна повернула понад 900 тіл полеглих захисників

фото: Координаційний штаб

В Україну вдалося повернути тіла 909 полеглих захисників, які воювали на різних напрямках

Про це повідомив Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими, передає RegioNews.

"Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих", – йдеться у повідомленні.

Серед повернених "на щиті" оборонців полеглі з:

Курахівського напрямку;

Покровського напрямку;

Бахмутського напрямку;

Вугледарського напрямку;

Луганського напрямку;

Запорізького напрямку;

Сумського напрямку;

Харківського напрямку;

Також були повернуті тіла, які перебували в російських моргах.

Полеглих оборонців вдалося повернути за результатами спільної роботи Коордштабу, Генштабу ЗСУ, СБУ, МВС, Офісу омбудсмена з прав людини, Секретаріату уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та інших структур.

Повернення загиблих захисників також сприяв Міжнародний комітет Червоного Хреста.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення станом на лютий Україна провела 75 репатріацій і повернула додому 7 017 тіл полеглих захисників.