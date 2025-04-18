Україна повернула понад 900 тіл полеглих захисників
В Україну вдалося повернути тіла 909 полеглих захисників, які воювали на різних напрямках
Про це повідомив Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими, передає RegioNews.
"Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих", – йдеться у повідомленні.
Серед повернених "на щиті" оборонців полеглі з:
- Курахівського напрямку;
- Покровського напрямку;
- Бахмутського напрямку;
- Вугледарського напрямку;
- Луганського напрямку;
- Запорізького напрямку;
- Сумського напрямку;
- Харківського напрямку;
Також були повернуті тіла, які перебували в російських моргах.
Полеглих оборонців вдалося повернути за результатами спільної роботи Коордштабу, Генштабу ЗСУ, СБУ, МВС, Офісу омбудсмена з прав людини, Секретаріату уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та інших структур.
Повернення загиблих захисників також сприяв Міжнародний комітет Червоного Хреста.
Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення станом на лютий Україна провела 75 репатріацій і повернула додому 7 017 тіл полеглих захисників.