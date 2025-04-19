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19 апреля 2025, 18:55

Наши дома: Украина вернула из плена 277 воинов

19 апреля 2025, 18:55
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Фото: ОП
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277 украинских военных, защищавших Мариуполь, Херсонщину, Запорожье и другие направления вернулись домой. Президент поделился фото по обмену

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает RegioNews.

Еще 277 украинских военных вернулись из российского плена домой. Это воины Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной специальной службы транспорта и пограничники. Защищали Мариуполь и другие направления в Донецкой, Херсонской, Запорожье, Луганской области.

"В общей сложности с начала полномасштабной войны удалось вернуть домой из российской неволи уже 4552 человека – воинов и гражданских", - написал Владимир Зеленский.

Президент также добавил, что Украина помнит обо всех, кто в плену, и ищет каждого и каждую, потому что мы должны вернуть всех.

Напомним, что 19 марта Украина вернула из плена 175 украинских защитников. Среди них тяжелораненые и воины, которых РФ преследовала за вымышленные преступления.

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