В отделениях "Укрпочты" будут продавать колбасу

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Компания «Укрпочта» закупила партию колбасных изделий и скоро начнет продавать их посетителям почтовых отделений

Об этом сообщил генеральный директор государственной почтовой компании Игорь Смилянский в интервью Forbes Ukraine, передает RegioNews.

"Закупили первую партию их колбас, будем предлагать через почтовую сеть. Это часть нашей стратегии поддержки украинских производителей", – сообщил Игорь Смелянский и отметил, что считает возможность купить колбасу в почтовых отделениях "конкурентным преимуществом".

Ранее в комментарии "Центру экономической стратегии" гендиректор "Укрпочты" сообщил, что это направление деятельности по продаже колбасы уже было опробовано в приграничных селах в восточных регионах.

Напомним, "Укрпочта" сообщала о мошеннических сообщениях с просьбой забрать посылку, поступающую украинцам.