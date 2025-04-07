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07 квітня 2025, 16:50

У низці населених пунктів Харківщини змінюють порядок виплати пенсій Укрпоштою: що треба знати

07 квітня 2025, 16:50
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Фото: Укрпошта
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На Харківщині змінюють порядок виплат для пенсіонерів. Це пов'язують з постійними обстрілами

Про це повідомляє Харківська обласна військова адміністрація, передає RegioNews.

Компанія "Укрпошта" змінює порядок виплати пенсій на низці територій Харківської області. Тимчасово припиняється обслуговування низки населених пунктів Чугуївського, Купʼянського, Ізюмського, Харківського та Богодухівського районів пересувними відділеннями. Це пов'язано з активними бойовими діями та постійними обстрілами.

Для того, щоб були забезпечені безперебійні виплати пенсій жителям цих громад, гроші будуть перераховані у вигляді термінових виплат.

"Відповідно до наданого переліку населених пунктів, пенсіонери, які отримували виплати через пересувні відділення АТ "Укрпошта", зможуть отримати свої пенсії у будь-якому стаціонарному відділенні АТ "Укрпошта" на території України. Для отримання коштів необхідно пред'явити паспорт та назвати своє повне ім'я", - кажуть в Харківській обласній військовій адміністрації.

Це є кроком, який спрямований на забезпечення безпеки працівників "Укрпошти" та збереження життя пенсіонерів, які проживають у зоні активних бойових дій та в районах, що зазнають постійних обстрілів.

Для консультації можна зателефонувати на гарячу лінію "Укрпошти" за номером 0 800 300 545.

Нагадаємо, що в Україні також працюють мобільні аптеки від "Укрпошти". Це доступно вже для понад 600 населених пунктів.

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