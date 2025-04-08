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08 квітня 2025, 11:59

За два дні Росія обстріляла два відділення "Укрпошти"

08 квітня 2025, 11:59
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фото: Facebook/Ігор Смілянський
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Два відділення АТ "Укрпошта" на Донеччині і Сумщині потрапили під російський обстріл

Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський, передає RegioNews.

За його словами, 6 квітня дроном було прицільно атаковано нове відділення контейнерного типу, яке встановили замість знищеного на Сумщині.

"Зараз ми активно розвиваємо цей проєкт модульних відділень разом із нашими іноземними партнерами, і це черговий доказ того, наскільки він потрібен. Ба більше, ми врахували негативний досвід, і нові відділення матимуть певний рівень захисту", – написав Смілянський.

Вже 7 квітня зранку ворог знищив відділення в Костянтинівці, де "Укрпошта" продовжує роботу. За словами Смілянського, вже після обіду команда, прибравши уламки та пошкодження, поновила роботу.

На щастя, в обох випадках працівники та клієнти не постраждали.

Нагадаємо, 2 квітня через ворожий обстріл в Малокатеринівці Запорізької області було пошкоджено приміщення відділення "Укрпошти". А у Нікополі Дніпропетровської області внаслідок обстрілу 1 квітня була важко поранена листоноша "Укрпошти".

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