Україна запровадила нові санкції проти росіян: від співаків до ракетобудівників

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Президент Володимир Зеленський ввів нові санкції проти російських пропагандистів, які підтримують військову агресію проти України

Як інформує RegioNews відповідні укази оприлюднено на сайті ОП.

Санкції передбачають позбавлення державних нагород, блокування активів, обмеження торговельних операцій, заборону на поширення медіа на території України тощо.



До санкційного списку увійшли 20 фізичних осіб. Зокрема, актриса Ірина Апексімова, актор Віталій Гогунський, актор і виконавець Микита Джигурда, співак Ярослав Дронов (Shaman), кінорежисер Єгор Кончаловський, дресирувальник Юрій Куклачов, актор Оскар Кучера, актор Євген Миронов, актор Олександр Панкратов-Чорний, артист балету Сергій Полунін, виконавці Микола Расторгуєв та Олександр Розенбаум, Ігор Сукачов, артист балету Микола Цискарідзе, репер Роман Чумаков (Жиган).



Також було введено санкції проти деяких російських спортсменів – лижниці Ірини Вяльбе.

Крім того, санкції запроваджено проти 39 фізичних осіб та 60 юридичних осіб, які причетні до виробництва російських ракет. Серед компаній, які потрапили під санкції є й такі, що зареєстровані у Китаї.

Нагадаємо, в Україні судитимуть співачку Таїсію Повалій. Її обвинувачують у колабораційній діяльності. Зокрема, вона публічно виправдовувала російську агресію проти України.