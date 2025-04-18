Украина ввела новые санкции против россиян: от певцов до ракетостроителей

фото: из открытых источников

Как сообщает RegioNews соответствующие указы обнародованы на сайте ОП.

Санкции предусматривают лишение государственных наград, блокирование активов, ограничение торговых операций, запрет на распространение медиа на территории Украины.



В санкционный список вошли 20 физических лиц. В частности, актриса Ирина Апексимова, актер Виталий Гогунский, актер и исполнитель Никита Джигурда, певец Ярослав Дронов (Shaman), кинорежиссер Егор Кончаловский, дрессировщик Юрий Куклачев, актер Оскар Кучера, актер Евгений Миронов, актер Александр Панкратов-Черный, артист Розенбаум, Игорь Сукачев, артист балета Николай Цискаридзе, репер Роман Чумаков (Жиган).



Также были введены санкции против некоторых российских спортсменов – против лыжницы Ирины Вяльбе.

Кроме того, санкции введены против 39 физических лиц и 60 юридических лиц, причастных к производству российских ракет. Среди попавших под санкции компаний есть и зарегистрированные в Китае.

Напомним, в Украине будут судить певицу Таисию Повалий. Ее обвиняют в коллаборационной деятельности. В частности, она публично оправдывала российскую агрессию против Украины.