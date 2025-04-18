Украина ввела новые санкции против россиян: от певцов до ракетостроителей
Президент Владимир Зеленский ввел новые санкции против российских пропагандистов, поддерживающих военную агрессию против Украины
Как сообщает RegioNews соответствующие указы обнародованы на сайте ОП.
Санкции предусматривают лишение государственных наград, блокирование активов, ограничение торговых операций, запрет на распространение медиа на территории Украины.
В санкционный список вошли 20 физических лиц. В частности, актриса Ирина Апексимова, актер Виталий Гогунский, актер и исполнитель Никита Джигурда, певец Ярослав Дронов (Shaman), кинорежиссер Егор Кончаловский, дрессировщик Юрий Куклачев, актер Оскар Кучера, актер Евгений Миронов, актер Александр Панкратов-Черный, артист Розенбаум, Игорь Сукачев, артист балета Николай Цискаридзе, репер Роман Чумаков (Жиган).
Также были введены санкции против некоторых российских спортсменов – против лыжницы Ирины Вяльбе.
Кроме того, санкции введены против 39 физических лиц и 60 юридических лиц, причастных к производству российских ракет. Среди попавших под санкции компаний есть и зарегистрированные в Китае.
Напомним, в Украине будут судить певицу Таисию Повалий. Ее обвиняют в коллаборационной деятельности. В частности, она публично оправдывала российскую агрессию против Украины.