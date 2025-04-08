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08 квітня 2025, 16:15

СБУ повідомила про підозру відомій пропагандистці Путіна

08 квітня 2025, 16:15
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Фото: YouTube
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Українські правоохоронці повідомили про підозру російській пропагандисці. Вона закликала до ударів по українських містах

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Заочно повідомили про нові підозри російській пропагандисці Ользі Скабєєвій. Правоохоронці задокументували те, як вона неодноразово закликала до захоплення Києва, Херсона, Запоріжжя та інших великих міст України. Зокрема, пропагандистка пропонувала командуванню РФ знищувати енергетичну інфраструктуру України, щоб знеструмити цілі регіони.

СБУ повідомила пропагандисці про підозру за 4-ма статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які призвели до загибелі людей або інших тяжких наслідків);
  • ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинені з використанням засобів масової інформації);
  • ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, вчинені з використанням засобів масової інформації);
  • ст. 436 (пропаганда війни).

Нагадаємо, раніше СБУ повідомила про підозру пропагандисту Володимиру Соловйову, який роками популяризує війну РФ проти України та закликає до геноциду українців. За словами правоохоронців, він входить до "медійного пулу Путіна".

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