Понад 70 постраждалих: РФ вдарила по Харкову балістичними ракетами "Іскандер-М"

фото: Харківська обласна прокуратура

Для удару по Харкову вранці 18 квітня окупаційні війська РФ застосували щонайменше три балістичні ракети типу "Іскандер-М". Відомо про загиблого і 74 постраждалих

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури, передає RegioNews.

За матеріалами слідства, окупанти вдарили по Харкову близько 5:10. Під атакою опинився Основʼянський район міста. Попередньо, російська армія застосувала три балістичні ракети типу "Іскандер-М".

Влучання зафіксовані по житловому кварталу серед багатоквартирних будинків. Ще одна ракета поцілила у цивільне підприємство, внаслідок чого виникла пожежа.

"Загинув 79-річний чоловік, який під час обстрілу перебував у своїй квартирі. Поранення та гострий шок отримали 59 людей. Серед постраждалих — четверо дівчат віком 3, 4, 14 і 16 років, а також 17-річний хлопець", — йдеться в повідомленні.

За даними ДСНС України, кількість постраждалих внаслідок атаки на Харків зросла до 67 людей.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що поранених вже 74.

Нагадаємо, вранці 18 квітня російські війська завдали ракетного удару по житловій забудові Харкова. Раніше повідомлялося, що внаслідок обстрілу балістикою загинув місцевий мешканець, поранення дістали понад 60 осіб.