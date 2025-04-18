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18 квітня 2025, 11:30

На Запоріжжі росіяни атакували КАБами та РСЗВ прифронтові села: поранений чоловік

18 квітня 2025, 11:30
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фото: Запорізька ОВА
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Сьогодні росіяни обстріляли з артилерії село Біленьке Запорізького району. Внаслідок ворожих ударів руйнувань зазнали житлові будинки, поранений мирний житель

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

"Поранення середньої тяжкості дістав 74-річний чоловік. Наразі медики надають йому всю необхідну допомогу", — йдеться в повідомленні.

Очільник ОВА додав, що сьогодні вранці окупанти вкотре атакували прифронтові громади Запорізької області.

По Степногірську загарбники били КАБами, ствольною артилерією та реактивними системами залпового вогню. Внаслідок обстрілів у селищі пошкоджена високовольтна лінія електропередачі. Громада наразі без світла.

У Приморському внаслідок атаки FPV-дронами знищені два автомобіля. Попередньо, минулося без постраждалих.

Нагадаємо, минулої доби російські окупанти завдали 427 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак пошкоджена цивільна інфраструктура.

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