На Запоріжжі росіяни атакували КАБами та РСЗВ прифронтові села: поранений чоловік
Сьогодні росіяни обстріляли з артилерії село Біленьке Запорізького району. Внаслідок ворожих ударів руйнувань зазнали житлові будинки, поранений мирний житель
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
"Поранення середньої тяжкості дістав 74-річний чоловік. Наразі медики надають йому всю необхідну допомогу", — йдеться в повідомленні.
Очільник ОВА додав, що сьогодні вранці окупанти вкотре атакували прифронтові громади Запорізької області.
По Степногірську загарбники били КАБами, ствольною артилерією та реактивними системами залпового вогню. Внаслідок обстрілів у селищі пошкоджена високовольтна лінія електропередачі. Громада наразі без світла.
У Приморському внаслідок атаки FPV-дронами знищені два автомобіля. Попередньо, минулося без постраждалих.
Нагадаємо, минулої доби російські окупанти завдали 427 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак пошкоджена цивільна інфраструктура.