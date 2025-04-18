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18 квітня 2025, 09:35

Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати РФ: інформація станом на 18 квітня

18 квітня 2025, 09:35
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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Протягом минулої доби, 17 квітня, Сили оборони України знищили 1 530 російських загарбників, вісім танків, по одній системі ППО та РСЗВ, 40 бойових броньованих машин, 88 артсистем, 140 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 312 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить майже 939 тисяч солдат.

Нагадаємо, днями на Херсонщині Сили оборони знищили дві станції російського комплексу РЕБ "Борисоглєбськ-2".

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